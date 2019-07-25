Правительство выделит 13 млрд рублей на строительство стадионов ЧМ-2018

Министерству спорта из резервного фонда будет выделено свыше 13 млрд рублей на осуществление бюджетных инвестиций в строительство стадионов ЧМ-2018, сообщает "РИА Новости". Бюджетные инвестиции предполагаются в арены в Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Самаре и Саранске.

Также будут завершены расчеты с генподрядчиками по предыдущим контрактам. Контроль за целевым и эффективным использованием ассигнований возложен на Минспорт, который должен представить доклад до 1 февраля 2020 года.

Чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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