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Мозгов не поможет сборной России на Кубке мира по баскетболу

Спорт » Командные виды » Баскетбол print

Баскетболист Тимофей Мозгов не поможет сборной России на Кубке мира в Китае, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). Причина такого решения игрока не называется, но прошлый сезон он пропустил из-за травмы. 

Сборная России 22 июля начала подготовку к Кубку мира на базе в Новогорске. Турнир состоится с 31 августа по 15 сентября. Россияне в первом групповом этапе сыграют против Нигерии, Аргентины и Кореи.

Мозгов сейчас находится без клуба. Существует вероятность того, что баскетболист подпишет контракт с подмосковными "Химками", за которые он выступал с 2006 по 2010 год. Позже россиянин уехал в НБА, где играл за "Нью-Йорк", "Денвер", "Кливленд", "Лейкерс" и "Бруклин".

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Темы баскетбол тимофей мозгов кубок мира по баскетболу сборная россии по баскетболу
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