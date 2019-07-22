Российские волейболистки обыграли украинок в Баку

Женская сборная России по волейболу победила команду Украины в стартовом матче Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку. Встреча завершилась со счетом 3:0 - 25:17, 25:17, 25:13. Также соперниками россиянок будут команды Румынии и Болгарии.
Мужская сборная России победила команду Белоруссии - 3:0 (25:20, 25:21, 25:20). Следующем соперником россиян будет команда Германии.
Юношеский фестиваль завершится в Баку 27 июля. Медали будут разыграны в десяти видах спорта.
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