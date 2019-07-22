Полузащитник "Спартака" Ханни перешел в катарский клуб

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни перешел в катарский клуб "Аль-Графа". Об этом сообщил официальный Твиттер арабской команды. 28-летний алжирец заключил контракт, подробности которого не разглашаются.
Софьян Ханни будет представлен болельщикам сегодня вечером. Ранее футболист заявил, что не планирует уходить из красно-белых.
Ханни выступает за "Спартак" с 2018 года. В составе команды он провел 25 матчей, в которых забил 1 мяч. Также алжирец выступал за французский "Нант", турецкие "Кайсери" и "Османылспор", а также бельгийские "Мехелен" и "Андерлехт".
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