"Динамо" ищет замену Хохлову. Претенденты - Бердыев и Каррера

Московское "Динамо" подыскивает замену главному тренеру команды Дмитрию Хохлову. Руководство вызвало специалиста на "ковер", чтобы разобраться с происходящим.

Пока "Динамо" не будет увольнять Хохлова, но ищет варианты для его замены. Среди потенциальных кандидатов - бывший тренер "Рубина" Курбан Бердыев и экс-рулевой "Спартака" Массимо Каррера, сообщает "Рейтинг букмекеров".

"Динамовцы" неудачно стартовали в чемпионате. Команда в матчах с "Арсеналом" и "Рубином" набрала 1 очко.

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