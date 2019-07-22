"Краснодар" и "Порту" назвали даты матчей квалификации Лиги чемпионов

"Краснодар" в 3-м раунде отборочного турнира Лиги чемпионов сыграет против "Порту". Дебютный матч "быков" в этом турнире состоится 7 августа в России. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
Ответная игра пройдет 13 августа и начнется в 22.00 мск. Победитель выйдет в плей-офф отбора Лиги чемпионов. Проигравшая команда будет выступать в групповом турнире Лиги Европы.
"Краснодар" в прошлом чемпионате занял третье место. "Порту" финишировал вторым в чемпионате Португалии.
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