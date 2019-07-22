"Урал" подписал опытного польского футболиста Кухарчика

"Урал" объявил о переходе польского нападающего Михаила Кухарчика. Ранее он выступал за варшавскую "Легию". О сроках соглашения между клубом и игроком не сообщается. Форвард будет выступать за клуб из Екатеринбурга под 18-м номером, сообщает клубная пресс-служба.
В составе "Легии" Кухарчик провел 346 матчей, в которых забил 71 мяч. За сборную Польши футболист отыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол.
Кухарчик начинал выступления за польский "Свит". Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 1 миллион евро.
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