"Спартак" сыграет со швейцарским "Туном" в Лиге Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Своих соперников по этим матчам узнали "Спартак" и тульский "Арсенал".
Красно-белым в соперники достался швейцарский "Тун". Команда в прошлом сезоне заняла четвертое место в суперлиге. Первый матч состоится 8 августа, ответный 15 августа.
Тульскому клубу достался израильский "Бней Иегуда". Но для начала команде необходимо пройти азербайджанский "Нефтчи".
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