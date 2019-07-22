"Спартак" сыграет со швейцарским "Туном" в Лиге Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Своих соперников по этим матчам узнали "Спартак" и тульский "Арсенал".

Красно-белым в соперники достался швейцарский "Тун". Команда в прошлом сезоне заняла четвертое место в суперлиге. Первый матч состоится 8 августа, ответный 15 августа.

Тульскому клубу достался израильский "Бней Иегуда". Но для начала команде необходимо пройти азербайджанский "Нефтчи".

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