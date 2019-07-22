Британка получила олимпийскую бронзу после отстранения Абакумовой

Британской копьеметательнице Голди Сэйерс была вручена бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине. Награду британка получила после дисквалификации россиянки Марии Абакумовой, сообщает Athletics Integrity Unit.
Медаль была вручена Сэйерс во время этапа "Бриллиантовой лиги" в Лондоне. Абакумова была лишена награды после перепроверки допинг-проб, которую устроил Международный олимпийский комитет (МОК). В ее пробах нашли
Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года признал Абакумову виновной в нарушении антидопинговых правил, так как в ее пробе было найдено запрещенное вещество туринабол. Абакумова также была лишена серебра и заочно дисквалифицирована на время проведения Игр. Спортсменка подавала апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена.
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