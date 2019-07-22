Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Британка получила олимпийскую бронзу после отстранения Абакумовой

Спорт print

Британской копьеметательнице Голди Сэйерс была вручена бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине. Награду британка получила после дисквалификации россиянки Марии Абакумовой, сообщает Athletics Integrity Unit.

Медаль была вручена Сэйерс во время этапа "Бриллиантовой лиги" в Лондоне. Абакумова была лишена награды после перепроверки допинг-проб, которую устроил Международный олимпийский комитет (МОК). В ее пробах нашли 

Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года признал Абакумову виновной в нарушении антидопинговых правил, так как в ее пробе было найдено запрещенное вещество туринабол. Абакумова также была лишена серебра и заочно дисквалифицирована на время проведения Игр. Спортсменка подавала апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена.

 Читайте также:

Полузащитник "Спартака" Ханни перешел в катарский клуб

"Урал" подписал опытного польского футболиста Кухарчика

"Динамо" ищет замену Хохлову. Претенденты - Бердыев и Каррера

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы допинг легкая атлетика
Обсудить
Актуальная аналитика
Финансы
Специалисты Банка России назвали главные признаки финансовых пирамид
Евросоюз
Варшава оскорблена: Путин отметит 75-летие освобождения Освенцима в Израиле
Воспитание
Мнение: сокращая бюджетные места в вузах, Россия теряет свою молодежь
Новости Все >
Специалисты ESET обнаружили фальшивые версии приложения FaceApp
Российские волейболистки обыграли украинок в Баку
Коллекторам запретят забирать у россиян домашних питомцев за долги
В Ингушетии назначили и.о. глав минфина и минобразования
Британка получила олимпийскую бронзу после отстранения Абакумовой
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Открыта горячая линия для защиты прав избирателей
Медведчук говорит на русском языке, чтобы поддержать жителей Донбасса
Глава Чувашии проходит лечение в Петербурге
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Последние материалы
Специалисты ESET обнаружили фальшивые версии приложения FaceApp
Российские волейболистки обыграли украинок в Баку
Коллекторам запретят забирать у россиян домашних питомцев за долги
В Ингушетии назначили и.о. глав минфина и минобразования
Британка получила олимпийскую бронзу после отстранения Абакумовой
Варшава оскорблена: Путин отметит 75-летие освобождения Освенцима в Израиле
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Открыта горячая линия для защиты прав избирателей
Мнение: сокращая бюджетные места в вузах, Россия теряет свою молодежь
Медведчук говорит на русском языке, чтобы поддержать жителей Донбасса
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Европы
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России

Канцлер Германии Ангела Меркель провела ежегодную пресс-конференцию, на которой отказалась отвечать на вопрос о состоянии своего здоровья.

Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Новости Украины
Зеленский резко оттолкнул от себя главу министерства обороны Украины
Происшествия
СМИ: президент Туркменистана скончался из-за почечной недостаточности
Политика. Новости и аналитика
Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму

Сегодня в Москве прошел очередной протестный митинг незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Полный репортаж с митинга незарегистрированных депутатов в Мосгордуму
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Политика. Новости и аналитика
Около 12 тыс. человек пришли на митинг в связи с выборами в Мосгордуму
Политика. Новости и аналитика
Оппозиция собрала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Экспертное мнение
Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране

Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.

Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Общество
Онищенко пообещал засудить авторов идеи не считать пиво алкоголем
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Экономика
Росстат: более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 россиян
Любовь Степушова Варшава оскорблена: Путин отметит 75-летие освобождения Освенцима в Израиле Любовь Степушова Игорь Буккер Город царя Давида был большой деревней Игорь Буккер Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко
Комментарии
Варшава оскорблена: Путин отметит 75-летие освобождения Освенцима в Израиле
Варшава оскорблена: Путин отметит 75-летие освобождения Освенцима в Израиле
Лукашенко назвал Украину общеевропейской бедой
СТС вырезал слова "нельзя переть против украинцев" в американском кино
Оппозиция собрала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
Оппозиция собрала на Сахарова людей с украинскими и грузинскими флагами
СТС вырезал слова "нельзя переть против украинцев" в американском кино
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Кокорин и Мамаев буду получать зарплату в колонии
Полузащитник "Спартака" Ханни перешел в катарский клуб
Член ЛДПР Дегтярев предлагает все памятники Ленину отвезти в Ульяновск
Военные Грузии ответили на российские заявления
Лукашенко назвал Украину общеевропейской бедой
Член ЛДПР Дегтярев предлагает все памятники Ленину отвезти в Ульяновск
Лукашенко назвал Украину общеевропейской бедой
ЦИК отказался перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в МГД
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Китайские врачи использовали 5G-сеть для удаления опухоли
Независимые кандидаты в МГД решили всю неделю пикетировать мэрию
Трамп пришел на чужую свадьбу и поцеловал невесту
Всемирный потоп уничтожит человечество
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ