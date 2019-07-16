Российские ватерполистки забросили 30 мячей кореянкам на ЧМ

Женская сборная России по водному поло победила команду Кореи на чемпионате мира в Кванджу. Встреча завершилась со счетом 30:1.
Корейская команда забросила первый мяч в истории. Сборной по водному полу еще три месяца назад не существовало. Команда была собрана из пловчих на средние и дальние дистанции. В первой игре кореянки проиграли со счетом 0:64 сборной Венгрии.
В третьем туре команды России и Венгрии определят победителя группы.
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