РУСАДА объявило о дисквалификации четырех российских спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации четырех спортсменов. Бывший волейболист сборной России Павел Мороз отстранен сроком на 18 месяцев. Дисквалификация отсчитывает с 12 ноября 2018 года.
Кроме того, на шесть месяцев отстранена 49-летняя велосипедистка Татьяна Панина, участница различных игр ветеранов. На четыре года дисквалифицирован российский лыжник Сергей Корсаков. На три месяца отстранен 18-летний баскетболист "Енисея" Павел Метелев.
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12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.