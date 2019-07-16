Зеленский поручил провести Олимпиаду на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой и министром спорта Игорем Ждановым. Глава государства поручил подчиненным разработать план проведения Олимпийских игр.



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"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - заявил Зеленский.

Украина сможет подать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году или летней в 2032 году.

Отметим, на Украине ранее существовал проект проведения Олимпиады. Власти во времена Виктора Януковича подготовили заявку Львова на Игры 2022 года. После событий в Киеве на "Евромайдане" Украина отказалась от заявки.

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