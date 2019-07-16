Фигуристка Туктамышева пропустит Олимпиаду-2020 в Токио

Фигуристка Елизавета Тукатамышева объявила о том, что пропустит Олимпиаду-2020 в Токио. Спортсменка написала об этом в Twitter, чем вызвала бурю негодования у болельщиков.
Дело в том, что запись была шуточной. В 2020 году в Токио состоится летняя Олимпиада. Зимняя пройдет в Пекине в 2022 году.
Туктамышева пошутила, что ее проклятие реально. Лиза пропустила уже две Олимпиады - в 2014 году в Сочи и в 2018 году в Пхенчхане.
Подписчики стали ругать Туктамышеву за такую шутку. Но не все восприняли запись столь серьезно. Один из фанатов написал, что хотел бы увидеть Лизу на летней олимпиаде в дисциплине пляжный волейбол.
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