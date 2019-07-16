Баскетболист Симмонс получил контракт от "Филадельфии" на $170 млн

Клуб НБА "Филадельфия" продлит контракт с баскетболистом Беном Симмонсом. По новому соглашению форвард получит 170 млн долларов за пять лет, сообщает The Athletic.

"Филадельфия" выбрала Симмонса на драфте 2016 года под первым номером. В прошлом сезоне он провел 79 матчей в регулярном чемпионате, набрав в среднем 16,9 очка, а также делал 8,8 подбора и 7,7 передачи. В 2018 году он был признан лучшим новичком, а в 2019 году попал в Матч звезд НБА.

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