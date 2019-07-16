Федор Емельяненко может провести бой в Японии в конце года

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко может продолжить свои выступления в Японии. Об этом сообщил глава Bellator Скотт Кокер, с которым у Последнего Императора контракт.
Bellator ведет переговоры с японской организацией Rizin. Кокер хочет провести объединительный турнир. Бои могут состояться в самом конце года.
В предыдущем поединке Емельяненко уступил в первом раунде американскому бойцу Райану Бейдеру.
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12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.