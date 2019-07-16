Федор Емельяненко может провести бой в Японии в конце года

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко может продолжить свои выступления в Японии. Об этом сообщил глава Bellator Скотт Кокер, с которым у Последнего Императора контракт.



Видео: Емельяненко после боя подарил Соннену свою форму / Новости от 14.10.2018 08:21

Bellator ведет переговоры с японской организацией Rizin. Кокер хочет провести объединительный турнир. Бои могут состояться в самом конце года.

В предыдущем поединке Емельяненко уступил в первом раунде американскому бойцу Райану Бейдеру.

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