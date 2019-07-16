Турецкий клуб случайно купил не того футболиста

Турецкий футбольный клуб "Менеменспор" сделал курьезный трансфер. Команда объявила о подписании контракта с гамбийским футболистом Алфом Джаллоу, который ранее выступал за португальский "Алкошетенсе". Но уже через день стороны расторгли договор, сообщает Foroyaa.gm.



Турция: Алания. Телеканал ТВТУР. 21.06.2019 05:26

Все дело в том, что турки перепутали футболистов. Они хотели подписать Ламина Джаллоу, который играет в итальянской "Селарнитане".

"Менеменспор" выступал в третьей по силе турецкой лиге. Команда в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате и вышла во второй дивизион.

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