Турецкий клуб случайно купил не того футболиста

Турецкий футбольный клуб "Менеменспор" сделал курьезный трансфер. Команда объявила о подписании контракта с гамбийским футболистом Алфом Джаллоу, который ранее выступал за португальский "Алкошетенсе". Но уже через день стороны расторгли договор, сообщает Foroyaa.gm.
Все дело в том, что турки перепутали футболистов. Они хотели подписать Ламина Джаллоу, который играет в итальянской "Селарнитане".
"Менеменспор" выступал в третьей по силе турецкой лиге. Команда в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате и вышла во второй дивизион.
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