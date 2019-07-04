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Футболист Нобоа считает Дзюбу главным мужчиной России

Спорт » Командные виды » Футбол print

Футболист "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что не обижается на прозвища, которые ему дают в команде. Так, Артем Дзюба называет своего коллегу "пингвиненком", а Сердар Азмун - "пончиком".


Нобоа и Азмун преподали мастер-класс подопечным Академии «Зенита» / Новости от 11.04.2019 23:08

"Это показывает, что они меня любят. Они меня могут хоть как называть. Я ни на что не обижусь.Кто они в таком случае? Даже не знаю. Дзюба - главный мужчина России. А Азмун, я всегда говорил, иранский Месси! Да, я знаю, что он не любит, когда его так называют", - приводит Sport24 слова Нобоа.

Нобоа выступает в составе "Зенита" с 2017 года. В прошлом сезоне принял участие в 11-ти матчах премьер-лиги, в которых сделал 1 результативную передачу.

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Темы футбол артем дзюба кристиан нобоа
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