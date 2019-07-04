Сборная Перу в третий раз в истории вышла в финал Кубка Америки

Сборная Перу в полуфинале Кубка Америки-2019 обыграла команду Чили. Встреча завершилась со счетом 3:0. По голу забили Эдисон Флорес, Йосимар Йотун и Паоло Герреро.



Сборная Перу впервые с 1982 года забила мяч на ЧМ по футболу / Новости от 26.06.2018 20:04

Чилийцы сложили с себя чемпионские полномочия. Сборная выиграла два последних турнира. Перуанцы в третий раз в истории вышли в финал Кубка Америки. В двух предыдущих случаях команда одерживала победы.

В последний раз перуанцы играли в решающем матче в 1975 году. В финале в этом турнире команда встретится со сборной Бразилии. Игра состоится 7 июля, в 23.00 по московскому времени.

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