Сергей Степашин вошел в совет директоров футбольного "Динамо"

В Москве состоялось заседание обновленного совета директоров футбольного клуба "Динамо". Возглавил руководящий орган Юрий Соловьев, сообщает пресс-служба бело-голубых.
В состав совета директоров вошли Юрий Белкин (гендиректор "Динамо"), Сергей Степашин, Дмитрий Пьянов и Дмитрий Гафин.
Ранее "Динамо" перешло под контроль ВТБ. Команда в следующем сезоне будет играть на стадионе "Динамо" в Москве. Команду в межсезонье пополнили защитники Заурбек Плиев, Игорь Калинин, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, полузащитник Себастьян Шимански и нападающий Рамиль Шейдаев.
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