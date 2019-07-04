Сергей Степашин вошел в совет директоров футбольного "Динамо"

В Москве состоялось заседание обновленного совета директоров футбольного клуба "Динамо". Возглавил руководящий орган Юрий Соловьев, сообщает пресс-служба бело-голубых.



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В состав совета директоров вошли Юрий Белкин (гендиректор "Динамо"), Сергей Степашин, Дмитрий Пьянов и Дмитрий Гафин.

Ранее "Динамо" перешло под контроль ВТБ. Команда в следующем сезоне будет играть на стадионе "Динамо" в Москве. Команду в межсезонье пополнили защитники Заурбек Плиев, Игорь Калинин, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, полузащитник Себастьян Шимански и нападающий Рамиль Шейдаев.

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