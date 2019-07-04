19-летний Жоау Фелиш обошел по стоимости Криштиану Роналду

Мадридский "Атлетико" нашел замену Антуану Гризманну. "Матрасники" подписали очень талантливого португальца, и сделали это дорого. Из Лиссабона в столицу Испании за 126 млн евро переезжает 19-летний нападающий Жоау Фелиш.



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Молодой футболист успел провести во взрослом футболе всего один сезон за "Бенфику". Он отыграл 34 матча в португальских турнирах, забив 17 голов. В Лиге Европы на его счету 9 игр и 3 мяча.

Также на счету футболиста один матч в составе сборной Португалии. В полуфинале Лиги Наций он сыграл против Швейцарии. 19-летний Фелиш уже обошел Криштиану Роналду по трансферной стоимости. Одного из лучших футболистов мира в прошлом году "Ювентус" подписал за 117 млн евро.

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