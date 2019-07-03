Россиянки сыграют с Испанией в четвертьфинале Евробаскета

Женская сборная России по баскетболу в первом раунде плей-офф Евробаскета обыграла Италию. Встреча завершилась со счетом 63:54. Эта победа - вторая для команды на турнире.



Баскетболистка Илона Корстин. Телеканал Russian Travel...

В группе россиянки уступили Бельгии и Сербии, но смогли обыграть Белоруссию и выйти в плей-офф с третьего места в группе. В четвертьфинале команда сыграет с Испанией, которая выиграла два из трех последних турниров.

В других матчах встретятся:

Сербия - Швеция,

Венгрия - Великобритания,

Франция - Бельгия.

Читайте также:

Хоккеист Панарин назвал переход в "Рейнджерс" мечтой

Бразилия не пустила Месси в финал Кубка Америки

Нурмагомедов заявил о скором завершении карьеры