Россиянки сыграют с Испанией в четвертьфинале Евробаскета

Женская сборная России по баскетболу в первом раунде плей-офф Евробаскета обыграла Италию. Встреча завершилась со счетом 63:54. Эта победа - вторая для команды на турнире.
В группе россиянки уступили Бельгии и Сербии, но смогли обыграть Белоруссию и выйти в плей-офф с третьего места в группе. В четвертьфинале команда сыграет с Испанией, которая выиграла два из трех последних турниров.
В других матчах встретятся:
Сербия - Швеция,
Венгрия - Великобритания,
Франция - Бельгия.
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