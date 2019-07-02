Нурмагомедов заявил о скором завершении карьеры

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о завершении карьеры. Спортсмен отметил, что пока горит желанием выходить в октагон с лучшими соперниками, но чувствует, что скоро пора заканчивать.



Хабиб Нурмагомедов — До Того Как Стал Известен!

"Карьера у меня не на начальном этапе. Я недалек от ее завершения. Но пару боев, наверное, надо провести. Чувствую, что во мне еще горит огонь соперничества", - заявил Нурмагомедов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее СМИ сообщали, что Хабиб хотел бы провести еще три боя и закончить карьеру с рекордом 30:0. Сейчас на счету россиянин 27 побед в профессиональной карьере, последняя из которых была одержана над Конором Макгрегором.

7 сентября Хабиб в Абу-Даби проведет 28-й бой. Его соперником станет американец Дастин Порье. На кону будет стоять чемпионский титул в легком весе.

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