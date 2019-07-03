Хоккеист Панарин назвал переход в "Рейнджерс" мечтой

Хоккеист Артемий Панарин дал первое интервью в качестве игрока "Рейнджерс". Общение с прессой состоялось на "Медисон Сквер Гарден". Россиянин отметил, что сделал сложный выбор этим летом, но всегда мечтал играть за такой клуб.



Панарин потопил «Рейнджерс» шайбой и победным буллитом / Новости от 06.04.2019 13:46

"Я мечтал играть в "Рейнджерс", потому что это команда "оригинальной шестерки". Мое сердце теперь здесь. Этим летом было тяжело - разговоры о деньгах, переезде, городах. Однажды я сел на десять минут и задумался. Сердце подсказало мне, что мое место в Нью-Йорке", - заявил Панарин.

Панарин 1 июля стал неограниченно свободным агентом и не согласился продлевать контракт с "Коламбусом". На игрока претендовали как минимум пять команд, но он выбрал клуб из Нью-Йорка. Стороны заключили контракт на семь лет с общей зарплатой в $81,5 млн.

В среднем Панарин будет получать $11,642 млн. Это лучший показатель среди российских игроков. Даже Александр Овечкин зарабатывает меньше 10 млн. Кроме того, это второй оклад в НХЛ после канадца Коннора Макдэвида, который зарабатывает 12,5 млн в год.

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