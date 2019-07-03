Бразилия не пустила Месси в финал Кубка Америки

Сборная Бразилии обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки. Матч завершился со счетом 2:0. На 19-й минуте мяч в ворота аргентинцев отправил Габриэл Жезус, на 71-й - Роберту Фирмину.



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Таким образом, Лионель Месси снова не смог завоевать трофей в сборной. После игры аргентинец раскритиковал работу арбитров. По словам футболиста, судьи должны были использовать систему ВАР, но не делали этого вовремя.

В финале сборная Бразилии сыграет с победителем пары Чили - Перу. Эта игра состоится сегодня. Чилийцы защищают чемпионский титул. Лучшими они становились дважды подряд - в 2015 и 2016 годах.

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