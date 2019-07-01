Легкоатлетка Семеня грозит бойкотом чемпионата мира из-за тестостерона

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что будет бойкотировать чемпионат мира, если IAAF (Международная федерация легкой атлетики) не допустит ее к соревнованиям в беге на 800 метров. Ранее организация изменила правила, по которым теперь спортсменки не могут превышать необходимый уровень тестостерона.



Она не мужчина. Кастер Семеня выиграла суд у IAAF / Новости от 04.06.2019 14:00

Широко известно, что у Семени повышенный уровень тестостерона. Легкоатлетка судилась с IAAF из-за введения новых правил. Спортивный арбитраж в Лозанне спортсменка проиграла, но позднее Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию Семени.

Представительница ЮАР пока продолжает выступать на турнирах. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Стэнфорде она выиграла 800-метровку. IAAF объявила, что будет добиваться отмены решение швейцарского суда и введения правил проверки спортсменок на повышенный уровень тестостерона.

"Если я не побегу 800 метров, то вообще не буду выступать на чемпионате мира. Просто буду отдыхать. У нас с IAAF юридическая битва, война. Сдаваться нельзя", - приводит Reuters слова Семени.

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