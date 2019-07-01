Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что будет бойкотировать чемпионат мира, если IAAF (Международная федерация легкой атлетики) не допустит ее к соревнованиям в беге на 800 метров. Ранее организация изменила правила, по которым теперь спортсменки не могут превышать необходимый уровень тестостерона.
Широко известно, что у Семени повышенный уровень тестостерона. Легкоатлетка судилась с IAAF из-за введения новых правил. Спортивный арбитраж в Лозанне спортсменка проиграла, но позднее Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию Семени.
Представительница ЮАР пока продолжает выступать на турнирах. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Стэнфорде она выиграла 800-метровку. IAAF объявила, что будет добиваться отмены решение швейцарского суда и введения правил проверки спортсменок на повышенный уровень тестостерона.
"Если я не побегу 800 метров, то вообще не буду выступать на чемпионате мира. Просто буду отдыхать. У нас с IAAF юридическая битва, война. Сдаваться нельзя", - приводит Reuters слова Семени.
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