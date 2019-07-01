Футболист Денис Глушаков во время первой тренировки в "Ахмате" показал свои навыки в лезгинке. Ранее игрок подписал контракт на один год с возможностью продления еще на сезон. По сообщениям СМИ, в новой команде полузащитник будет зарабатывать 1 млн евро.
"Меня нормально встретили. Чуть-чуть потанцевал перед тренировкой. Посмеялись, поулыбались и приступили к работе", - рассказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе "Ахмата".
Ранее сообщалось, что Глушкаков и "Спартак" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Футболиста в прошлом сезоне преследовала череда скандалов - бракоразводный процесс, обвинения в сливе главного тренера красно-белых Массимо Каррере.
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