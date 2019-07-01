Бывший главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев окончательно расстался с клубом. Ранее ему принадлежали 49,9925 процента уставного капитала казанской команды. Сегодня стало известно, что специалист вышел из состава учредителей клуба.
Теперь 100 процентов акций принадлежат Рустему Сайманову. Новое ООО было зарегистрировано в феврале 2018 года. Бердыев работал с "Рубином" с 2001 по 2013 год, после чего ушел в "Ростов". Вернулся в Казань специалист в 2017 году, но прежних успехов не имел.
Тренер привел команду к двум чемпионствам - в 2008 и 2009 годах. Кроме того, казанцы успешно выступали в Лиге чемпионов. Всего под руководством Бердыева "Рубин" провел 478 матчей.
Тренер был вынужден уйти из "Рубина" из-за того, что клуб не тянул высокую зарплату его тренерского штаба. Сейчас команду возглавляет молодой Роман Шаронов.
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