Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" на этапе в Стэнорде (США). Она взяла высоту 2,04 метра. Второй стала американка Вашти Каннингем, третьей - украинка Ярослава Могучих (по 2 метра).
Для Ласицкене это третья победа на этапах "Бриллиантовой лиги" в 2019 году, то есть она выиграла все турниры, в которых участвовала.
Ранее Ласицене попала в скандал, раскритиковав руководство ВФЛА. По ее мнению, российские функционеры не сделали ничего, чтобы членство организации в Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) было восстановлено.
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