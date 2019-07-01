Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги" на этапе в Стэнорде (США). Она взяла высоту 2,04 метра. Второй стала американка Вашти Каннингем, третьей - украинка Ярослава Могучих (по 2 метра).



Мария Ласицкене. Прыжок

Для Ласицкене это третья победа на этапах "Бриллиантовой лиги" в 2019 году, то есть она выиграла все турниры, в которых участвовала.

Ранее Ласицене попала в скандал, раскритиковав руководство ВФЛА. По ее мнению, российские функционеры не сделали ничего, чтобы членство организации в Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) было восстановлено.

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