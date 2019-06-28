Женская сборная России проиграла Бельгии на старте Евробаскета

Женская сборная России уступила Бельгии в первом матче группового турнира Евробаскета. Встреча завершилась со счетом 67:54. Лучшей в составе россиян стала центровая Мария Вадеева, которая набрала 20 очков и сделала 11 подборов.
Россия играет в группе D вместе с Бельгией, Сербией и Белоруссией. Лучшая команда квартета выйдет в четвертьфинал, вторая и третья - в 1/8 финала.
Сборная России 13 раз участвовала в Евробаскете. Команда трижды выиграла турнир, три раза становилась второй, два раза - третьей.
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