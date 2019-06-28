Тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА контракт футболиста Ткачева

Тульский "Арсенал" приобрел права на футболиста Сергея Ткачева у ЦСКА, сообщает "Чемпионат". Детали сделки не разглашаются.
30-летний Ткачев ранее выступал в составе "Крылья Советов", "Металлист" (Украина), "Урал", "Севастополь", "Локомотив", "Кубань" и ЦСКА. Последние два сезона провел в составе "Арсенала" в аренде.
Всего за карьеру отыграл 143 матча, в которых забил 27 мячей. В "Арсенале" провел 43 игры и забил 10 голов. Он является чемпионом России в составе ЦСКА.
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