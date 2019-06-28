Баскетбольный "Зенит" получил приглашение в Евролигу

"Зенит" получил приглашение в Евролигу и впервые примет участие в этом турнире, сообщает пресс-служба команды. Питерцы стали 18-м клубом, который сыграет в следующем сезоне.



Игроки БК «Зенит» раздали билеты на игру в автобусе / Новости от 02.04.2019 15:54

Также участие в турнире примут: ЦСКА, "Химки" (оба - Россия), "Реал", "Барселона", "Валенсия", "Баскония" (все - Испания), "Фенербахче", "Анадолу Эфес" (оба - Турция), "Бавария", "Альба" (оба - Германия), "Олимпиакос", "Панатинаикос" (оба - Греция), "Милан" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Маккаби" (Израиль), "Жальгирис" (Литва) и АСВЕЛ (Франция).

Команды проведут регулярный чемпионат в два круга и определят восемь участников плей-офф. Затем состоятся четвертьфинальные серии и "Финал четырех".

"Зенит" был основан в 2014 году. В последних четырех сезонах команда занимала третье место в Единой лиге ВТБ. В Еврокубке команда доходила до четвертьфинала.

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