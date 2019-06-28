"Валенсия" купит футболиста Черышева по сниженной цене

"Валенсия" и "Вильярреал" близки к договоренности по трансферу российского футболиста Дениса Черышева. Полузащитник может перейти к "летучим мышам за 5 млн евро, сообщает Marca. Ранее хавбек выступал за команду на правах аренды.



Денис Черышев открыл счет и отличился дублем в матче...

"Вильярреал" хотел получить не менее 7 млн евро, но согласился предоставить скидку "Валенсии". В клубе не рассчитывают на футболиста, а сам Черышев хочет остаться.

Черышев с 1996 года находится в Испании. Он играл за школы клубов "Спортинг" (Хихон), "Бургос" и "Реал" (Мадрид). За основную команду "Королевского клуба" провел 6 матчей.

Затем Черышев провел сезон в "Севилье" и по очереди играл за "Вильярреал" и "Валенсию". В испанской карьере провел 254 матча, в которых забил 40 голов.

В составе сборной России Черышев провел 22 матча, в которых забил 9 мячей. На ЧМ-2018 отправил в ворота соперников россиян 4 мяча.

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