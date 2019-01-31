Неумение стоять на одной ноге 20 секунд говорит о высоком риске инсульта

Как сообщает Pora.ru, хороший тест по выявлению высокой склонности к инсульту — балансирование на одной ноге. Об этой методике рассказали американские врачи-неврологи. По мнению ученых из Техаса, способность сохранять равновесие в такой позе говорит об отсутствии мозгового нарушения.

Человек запросто простоит на одной ноге 30, 40 и 60 секунд, если у него нет проблем неврологического характера. Этот показатель с возрастом уменьшается вдвое. Если человек не может удержать равновесие в течение 20 секунд и больше, это чаще всего является признаком когнитивных расстройств и нарушений кровотока в капиллярах. Таким людям, как правило, угрожают лакунарные инфаркты (вид ишемического инсульта) и микроинсульты, которые никак внешне не проявляются, предупредили медики.

Ученые, чтобы сделать такой вывод, провели исследование с участием почти полутора тысяч 67-летних мужчин и женщин. Добровольцев просили простоять на одной ноге на протяжении минуты. Затем данные такого тестирования соотносили с результатами МРТ-сканирования головного мозга испытуемых и оценкой состояния их мелких кровеносных сосудов. Исследователи настоятельно рекомендуют людям, не способным балансировать в стойке на одной ноге даже 20 секунд, посетить врача для обследования сосудов.

Источник фото: flickr.com/ David Santaolalla

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