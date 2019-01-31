Россиянам стали присваивать кредитные "рейтинги доверия"

Поправки в закон "О кредитных историях" вступили в силу. С 31 января 2019 года россиянам начали присваивать персональный кредитный рейтинг, на основе которого банки могут принимать решение о выдачи кредита тому или иному гражданину РФ.
Кредитный рейтинг зависит от уровня нагрузки долгов и наличия просроченных платежей, а также возраста и потенциального заемщика и наличия кредитной истории. Рейтинг формируется в баллах: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека. Граждане смогут узнать свой рейтинг вместе с кредитным отчетом из бюро кредитных историй. Узнать свою кредитную историю можно и через портал госуслуг. Бесплатно можно заказать не более двух отчетов в год.
На данный момент высокий кредитный рейтинг имеют около 78% российских заемщиков или 60,6 миллиона человек. Данные предоставлены Объединенным кредитным бюро. Средний рейтинг у 9% (7,4 миллиона человек), а низкий у 13% (9,8 миллиона человек).
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