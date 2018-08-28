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Минздрав предлагает потратить 2,8 млрд на ЗОЖ для россиян

Общество

Россиян будут мотивировать вести здоровый образ жизни. На это делание Минздрав предлагает потратить 2,825 млрд федеральных рублей. Новость распространяет ТАСС, ссылаясь на федеральный проект "Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек". Эту сумму разделят на шесть лет.

Минздрав предлагает потратить 2,8 млрд на ЗОЖ для россиян. 391304.jpeg

Минздрав хочет добиться, чтобы в стране на три процента стало меньше потребляемого табака, меньше мужчин трудоспособного возраста погибали (с 718 до 530 человек на 100 000). Также работать будут и с будущими матерями. Ведомство желает снизить количество абортов, которые делаются не по медицинским показателям (с 9,6 до 6,9 на 1 000 женщин детородного возраста).

Программа должна войти в нацпроект "Демография", в котором уже есть "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей — содействие занятости женщин", "Старшее поколение" и "Новая физическая культура населения". Напомним, что летом премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, "Демография" будет стоить стране примерно 3,5 трлн рублей.

Источник фото: Fotodom.ru

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О здоровом образе жизни
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