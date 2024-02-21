Дима Билан и Эльмира Калимуллина спели гимн России на церемонии открытия "Игр будущего" в Казани

Билан и Калимуллина исполнили гимн России на открытии "Игр будущего" в Казани

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Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в «Казань Экспо» началась с гимна России.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исполнителями гимна РФ стали заслуженный артист РФ Дима Билан и обладательница звания "Серебряный голос России" Эльмира Калимуллина. С первых же нот весь зал встал, включая почетных гостей – лидеров других стран.

Турнир "Игры будущего" проходит в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В нем принимают участие 282 международные команды из 107 стран - всего более 2 тысяч спортсменов.

Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия турнира, подчеркнул, что Россия остается "ведущей спортивной державой, родиной великих побед, рекордов и атлетов". Глава РФ отметил, что "Игры будущего" свободны от политики, дискриминации и двойных стандартов.