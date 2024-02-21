Церемония открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в «Казань Экспо» началась с гимна России.
Исполнителями гимна РФ стали заслуженный артист РФ Дима Билан и обладательница звания "Серебряный голос России" Эльмира Калимуллина. С первых же нот весь зал встал, включая почетных гостей – лидеров других стран.
Турнир "Игры будущего" проходит в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В нем принимают участие 282 международные команды из 107 стран - всего более 2 тысяч спортсменов.
Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия турнира, подчеркнул, что Россия остается "ведущей спортивной державой, родиной великих побед, рекордов и атлетов". Глава РФ отметил, что "Игры будущего" свободны от политики, дискриминации и двойных стандартов.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.