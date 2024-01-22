Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает москвичей на этой неделе.
Наступившая неделя прогнозируется тёплой. Температура вырастет выше нуля после морозного понедельника.
Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что об измении погоды.
"4 или 5 дней в столице ожидается погода выше климатической нормы. После небольшого снега температура поднимется от минус 1 до минус 4 градусов, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
В четверг и пятницу, по словам синоптика, температура станет плюсовой (+1 градус). В субботу и воскресенье метеоролог прогнозирует новые морозы до 9 градусов.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.