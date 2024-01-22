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Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в период с 22 по 28 января

Метеоролог Шувалов предупредил, что оттепель в Москве сменится морозами к концу недели

0:46
Общество

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает москвичей на этой неделе.

Метеоролог Шувалов предупредил, что оттепель в Москве сменится морозами к концу недели
Фото: Own work by Daniel Schwen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Наступившая неделя прогнозируется тёплой. Температура вырастет выше нуля после морозного понедельника.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что об измении погоды. 

"4 или 5 дней в столице ожидается погода выше климатической нормы. После небольшого снега температура поднимется от минус 1 до минус 4 градусов, — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

В четверг и пятницу, по словам синоптика, температура станет плюсовой (+1 градус). В субботу и воскресенье метеоролог прогнозирует новые морозы до 9 градусов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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