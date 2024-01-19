О резком изменении погоды к субботе рассказал синоптик Ильин

Синоптик Ильин предупредил москвичей о приближающихся морозах

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Синоптик Александр Ильин рассказал, как изменится погода к концу недели.

Фото: Own work by ИринаЯ

Ильин объяснил, что после мокрого снега в Москве ожидается похолодание.

Ранее сообщалось, что учёные признали 2024 год самым жарким в истории.

Эксперт отметил, что снегопад остановится во второй половине дня в пятницу. Ожидается повышение атмосферного давления, а температура воздуха понизится.

"В субботу ночью в Москве будет минус 9-11 градусов мороза. Днём будет преобладать облачная погода без осадков", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".