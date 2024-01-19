О резком изменении погоды к субботе рассказал синоптик Ильин

Синоптик Александр Ильин рассказал, как изменится погода к концу недели.
Ильин объяснил, что после мокрого снега в Москве ожидается похолодание.
Ранее сообщалось, что учёные признали 2024 год самым жарким в истории.
Эксперт отметил, что снегопад остановится во второй половине дня в пятницу. Ожидается повышение атмосферного давления, а температура воздуха понизится.
"В субботу ночью в Москве будет минус 9-11 градусов мороза. Днём будет преобладать облачная погода без осадков", — цитирует слова синоптика "Вечерняя Москва".
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.