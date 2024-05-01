Секреты здоровья волос: влияние питания и образа жизни на их плотность

Недостаток питательных веществ, дисбаланс рациона и алкоголь — факторы, способствующие выпадению волос, обсуждаемые врачом-трихологом Светланой Амраховой. Вегетарианство, несмотря на свои плюсы, может привести к дефициту витаминов, минералов, белка и железа, что негативно сказывается на здоровье волос. Оптимизируйте свой рацион, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми элементами при растительном питании.
Дефицит жидкости также может быть причиной проблем с волосами, поскольку он снижает поступление кислорода и питательных веществ к луковицам волос, что может вызывать их выпадение. Умеренное употребление алкоголя и правильное питание могут снизить риск подобных проблем, обратитесь к специалисту в случае необходимости.
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