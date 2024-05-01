В "Спартаке" сообщили, сможет ли Промес вернуться в клуб после того, как дело о ДТП в Дубае было закрыто

В "Спартаке" рассказали, вернётся ли Промес в команду после закрытия дела в ОАЭ

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев прокомментировал ситуацию с нападающим команды Квинси Промесом.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1 мая стало известно о закрытии дела футболиста красно-белых о ДТП в Дубае (ОАЭ).

Малышев не раскрыл возможность возвращения Промеса в расположение "Спартака" в ближайшее время, поскольку дело о его экстрадиции ещё рассматривается. Он также отказался оценивать вероятность возвращения Промеса, но подчеркнул, что клуб не расторг контракт с ним.

"Закрыто дело, связанное с ДТП. Дело об экстрадиции ещё рассматривается. Поэтому данная информация ничего не означает. Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт", — сказал Малышев, которого цитирует "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что первое слушание по делу об экстрадиции в Нидерланды нападающего "Спартака" Квинси Промеса может пройти в суде в Дубае онлайн. Сейчас нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ.

29 февраля Промесу не разрешили сесть в самолёт с другими игроками московского "Спартака" в Дубае, где у клуба были зимние сборы. Задержали нападающего из-за аварии в ОАЭ и оставления места ДТП. В Нидерландах Промесу суд вынес приговор, в котором футболисту нужно отбыть 7,5 лет тюремного заключения.