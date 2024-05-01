Мощный метеорный дождь обрушится на Землю в первые выходные мая

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4-5 мая в небе над Землей будет вспыхивать до 50 метеороидов в час

1:25
Наука

Ученые из Американского метеорного общества (AMS) предупреждают о мощном метеорном дожде Эта-Аквариды, ожидаемом в первые выходные мая. В ночь с 4 на 5 мая ожидается пик активности с 40-50 вспышками в час, как сообщает официальный сайт организации.

4-5 мая в небе над Землей будет вспыхивать до 50 метеороидов в час
Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Явление "падающих звезд" происходит из-за метеороидов — маленьких частиц, которые, нагреваясь и испаряясь в атмосфере планеты, оставляют за собой светящиеся следы, продолжительностью от нескольких секунд до нескольких минут.

Метеорный поток Эта-Аквариды берет свое начало в созвездии Водолей и назван так по имени этого созвездия. Происхождение потока связано с кометой Галлея, которая последний раз приближалась к внутренней части Солнечной системы в 1986 году и вернется в 2061 году. В декабре 2023 года комета достигла самой отдаленной точки от Солнца и теперь возвращается.

Наблюдение за Эта-Акваридами будет наиболее удачным в Южном полушарии, в то время как в Северном полушарии метеоры будут видны, пересекая горизонт под небольшим углом.

По данным исследований, Эта-Аквариды в 2024 году могут стать самым ярким метеорным потоком XXI века.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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