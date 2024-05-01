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Можно ли получить выплату по ОСАГО, если в лобовое стекло попал камень

Выплата возмещения за попавший в лобовое стекло камень зависит от ситуации

4:20
Страхование

Если из-под колёс другой машины в лобовое стекло прилетел камень, это можно расценивать как ДТП, но всё зависит от ситуации. Car. ru объяснил, кто виноват в этом случае и можно ли получить страховое возмещение по ОСАГО.

Выплата возмещения за попавший в лобовое стекло камень зависит от ситуации
Фото: freepik.com by jannoon028 is licensed under public domain

Является ли попадание камня ДТП

ДТП — событие, которое случается при движении по дороге. При этом автомобилю должен быть нанесён материальный ущерб.

Вопрос виновника кажется в такой ситуации очевидным — это владелец впереди идущего транспортного средства, из-под под колёс которого вылетел камень. Но не всё так просто.

В 2016 году Верховный суд вынес постановление, где не согласился с тем, что виновником является водитель впередистоящего автомобиля. Суд указал на то, что событие является случайным и не имело умысла. Однако в некоторых случаях виновность водителя передней машины можно доказать.

Так, если на дороге стоит знак "Выброс гравия", указывающий, что впереди есть опасность вылетания камней, то участники дорожного движения заранее предупреждены об этом. Если водитель будет превышать скорость на таком участке дороги, он будет являться нарушителем ПДД. В таком случае, если из-под колёс его машины будут лететь камни в другие авто, вина будет доказана.

Ещё одна ситуация — если другой автомобиль передвигается по обочине. Это серьезное нарушение ПДД, и вина такого водителя в повреждении лобового стекла другой машины очевидна. В качестве доказательства пострадавший может предоставить видео, на котором автомобиль нарушает правила дорожного движения, а из-под его колёс вылетают камни.

Наконец, если машина поставлялась с брызговиком, эксплуатация машины без этой детали будет нарушением. Но для доказательства вины водителя нужно провести трассологическую экспертизу, которая установит причинно-следственную связь.

Что делать, если в лобовое стекло попал камень

Водитель должен остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить соответствующий знак. Догонять машину, из-под колёс которой вылетел камень, не стоит — можно просто записать её номер.

Повреждённый участок следует сфотографировать и снять на видео. На кадрах должны быть видны дорожные знаки и участок дороги, где произошел инцидент. После этого нужно позвонить в ГИБДД и вызвать наряд.

Сотрудники ГАИ могут направить водителя к участковому инспектору полиции. Он составит акт о состоянии дороги. После этого полиция привлечёт к ответственности организацию, отвечающую за состояние конкретного участка. Взыскать с неё ущерб можно будет только в судебном порядке.

Можно ли получить выплату по ОСАГО

Это возможно при выполнении нескольких условий:

  • страховая признала случившееся ДТП;
  • виновник официально установлен;
  • у виновника есть страховой полис ОСАГО.

В противном случае автовладельцу придётся решать вопрос с виновником через суд.

Если у водителя есть полис каско, можно будет провести ремонт автомобиля полностью по нему. Каско страхует сам автомобиль, а не ответственность водителя.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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