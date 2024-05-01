Ученые обнаружили "космический сбой" в гравитации Вселенной

Группа ученых из Канады, представляющих Университет Ватерлоо и Университет Британской Колумбии, выявила потенциальную аномалию в гравитационном воздействии на космических расстояниях. Их исследование, опубликованное в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), указывает на ослабление гравитационного влияния на расстояниях в миллиарды световых лет.
В течение столетия физики опирались на общую теорию относительности Альберта Эйнштейна для объяснения гравитационных явлений во Вселенной. Согласно этой теории, гравитация воздействует не только на три пространственных измерения, но и на время.
"Исследуя гравитацию на космических масштабах, мы сталкиваемся с тем, что результаты не всегда совпадают с прогнозами общей теории относительности. Это расхождение мы называем "космическим сбоем", при котором гравитация ослабевает примерно на 1% на огромных расстояниях", — рассказал Робин Вэнь, ведущий исследователь проекта.
Ученые предполагают, что этот эффект может быть связан с расширением Вселенной, а также с тем, что далекие галактики движутся с приближающейся к скорости света скоростью.
В настоящее время команда разрабатывает новую математическую модель, которая поможет устранить несоответствия в космологических измерениях.
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