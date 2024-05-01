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ритье рук: мифы и реальность от косметолога

Вросшие волосы и воспаления: почему вам не стоит брить руки

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Хотя практически каждая девушка задумывается о том, как избавиться от растительности на коже с самого юного возраста, не все осознают последствия бритья рук.

Вросшие волосы и воспаления: почему вам не стоит брить руки
Фото: unsplash.com by Paul Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Косметолог Арина Дурова поделилась своим мнением по этому поводу, разбираясь в мифах и реальности процесса. Бритье рук может оказаться довольно проблематичным, приводя к более грубому волосу и вросшим волосам, что создает дискомфорт и раздражение кожи. Эпидермис становится грубее, что делает прорастание волоса сложнее, а волосы приобретают колючее ощущение и более толстый вид. К тому же, вросшие волосы могут вызвать воспаления и даже гнойные образования. Если желание избавиться от волос на руках все-таки преобладает, стоит обратить внимание на альтернативные методы удаления, такие как лазерная эпиляция, шугаринг или осветление волос.

Однако, если выбран бритвенный станок, важно соблюдать определенные меры предосторожности, такие как регулярная смена лезвий, использование скраба перед бритьем и постоянное увлажнение кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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