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Протесты в Грузии из-за закона об иноагентах: советы для туристов и актуальная информация

Безопасна ли столица Грузии для туризма, учитывая протесты по всей стране

2:03
Туризм

14 мая в Грузии был принят Закон об иноагентах, который теперь должен подписать президент страны. Его вступление в силу может повлиять и на российских туристов.

Безопасна ли столица Грузии для туризма, учитывая протесты по всей стране
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Протесты против закона начались еще в середине апреля. Не все митинги проходят спокойно — 1 мая беспорядки привели к поджогу баррикад, а протестующие пытались прорваться в здание парламента. Вчера в центре города протестующие столкнулись с силовиками, и спецназ задерживал самых активных участников.

Однако, по сообщениям из местных чатов, информация в СМИ преувеличена, и ситуация в городе не столь страшная, как кажется.

"Все безопасно, просто не ходите в центр", — советует местная жительница Александра.

"Бывают небольшие локальные стычки с силовиками. В целом никакой опасности, если специально не лезть под водометы", — рассказывает участник тбилисского чата Ник.

Многие туристы используют Грузию как перевалочный пункт на пути в Европу. Из Тбилиси есть рейсы до Ниццы, Берлина, Амстердама, Парижа и Милана, а из Кутаиси — в Ригу, Вильнюс и Варшаву.

Между тем, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна напомнил, что Евросоюз может ввести санкции против Грузии. Какими именно они будут — пока неизвестно. Если санкции затронут авиасообщение, туристы могут потерять возможность пересадки на рейсы в Европу. Но это не станет серьезной проблемой, так как стыковки до европейских аэропортов есть в Турции, Армении или Азербайджане.

Грузия популярна как курортное направление благодаря морю и горам, а также доступным ценам. Например, 6 ночей с завтраком в конце июня на двоих обойдутся в 85-90 тысяч рублей. Дополнительный плюс для россиян — безвизовый режим на срок до года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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