Новая система электронных виз в Сирии стартовала 1 мая для россиян и иностранце

С 1 мая текущего года, Сирия начала применять систему электронных виз для иностранных граждан, желающих посетить страну, включая граждан России. Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного посольством Сирии в Москве и переданного информационным агентством ТАСС.
В дипломатическом сообщении подтверждается введение новой системы виз, которая теперь позволяет подавать заявления на визу в электронном виде.
Таким образом, заявители освобождаются от необходимости посещения посольства или консульства для оформления визы. Сирийское представительство также уточнило, что процесс рассмотрения заявлений занимает до 72 часов, что значительно упрощает и ускоряет процедуру получения визы.
Это нововведение должно облегчить процесс въезда в Сирию для многих иностранных граждан, стремящихся посетить страну как с туристическими, так и с деловыми целями, способствуя более открытому и доступному взаимодействию между Сирией и другими странами.
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