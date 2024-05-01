Новая система электронных виз в Сирии стартовала 1 мая для россиян и иностранце

С 1 мая россияне могут получить визу в Сирию онлайн

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 мая текущего года, Сирия начала применять систему электронных виз для иностранных граждан, желающих посетить страну, включая граждан России. Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного посольством Сирии в Москве и переданного информационным агентством ТАСС.

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В дипломатическом сообщении подтверждается введение новой системы виз, которая теперь позволяет подавать заявления на визу в электронном виде.

Таким образом, заявители освобождаются от необходимости посещения посольства или консульства для оформления визы. Сирийское представительство также уточнило, что процесс рассмотрения заявлений занимает до 72 часов, что значительно упрощает и ускоряет процедуру получения визы.

Это нововведение должно облегчить процесс въезда в Сирию для многих иностранных граждан, стремящихся посетить страну как с туристическими, так и с деловыми целями, способствуя более открытому и доступному взаимодействию между Сирией и другими странами.