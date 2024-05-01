Слизни это ненавидят: данные продукты их кухни помогут избавиться от вредителей

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Ловушки на основе пива, сахара и дрожжей от слизней

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Садоводство » Вредители и болезни

Ловушки на основе пива, сахара и дрожжей помогают справиться со слизнями в огороде, привлекая и уничтожая вредителей. По словам огородников, привлекательность для слизней не составляет вкус, а скорее запах дрожжей и сахара.

Ловушки на основе пива, сахара и дрожжей от слизней
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Strzelecki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Для создания раствора можно приготовить его самостоятельно: растворите пакетик дрожжей и половину чашки сахара в литре воды. Рекомендуется наливать такой раствор в контейнеры с низкими бортиками, например, банки от консервов.

Слизни, привлечённые запахом, забираются внутрь банки, где не могут выбраться и, в конечном итоге, тонут в растворе. Если желаете избежать забот с изготовлением ловушек, можно приобрести готовые в магазине и закопать их в почву в саду или на клумбе.

Как сделать ЛОВУШКУ для СЛИЗНЕЙ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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