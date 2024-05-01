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Какие сорта помидоров наиболее устойчивы к северным широтам?

Сорта помидоров на Русском Севере: какие выбрать?

1:23
Садоводство

Помидоры в северных широтах растут достаточно сложно, однако разведены некоторые сорта, устойчивые к условиям короткого лета. 

Сорта помидоров на Русском Севере: какие выбрать?
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Петруша огородник. Розово-красные удлинённые плоды с острым носиком.
  2. Батяня. Славится крупными сердцевидными малиновыми плодами с сахаристой мякотью без кислинки.
  3. Санька. Популярный сорт низкорослых помидоров, который хорошо зарекомендовал себя в Сибири.
  4. Боец (Буян). Невысокие кусты усыпаны некрупными чуть вытянутыми красными помидорками уже в середине лета.
  5. Настенька. Суперурожайный розовый сорт помидоров.
  6. Суперклуша. Невысокие, до 50 см, компактные кусты жароустойчивы и неприхотливы к влажности почвы.
  7. Сибирская тройка. Неприхотливый томат с крупными плодами до 250 г. 
  8. Ультраскороспелый. Если хотите есть вкусные томаты как можно раньше, то этот сорт для вас.
  9. Алсу. Крупные сердцевидные плоды достигают 800 г.
  10. Розовая Стелла. Маленькие кустики с отличными плодами.

Перед посадкой томатов рекомендуется ознакомиться с научной литературой, чтобы выбрать наиболее подходящие сорта для ваших условий.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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