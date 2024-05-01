Какие сорта помидоров наиболее устойчивы к северным широтам?
Сорта помидоров на Русском Севере: какие выбрать?
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Помидоры в северных широтах растут достаточно сложно, однако разведены некоторые сорта, устойчивые к условиям короткого лета.
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
- Петруша огородник. Розово-красные удлинённые плоды с острым носиком.
- Батяня. Славится крупными сердцевидными малиновыми плодами с сахаристой мякотью без кислинки.
- Санька. Популярный сорт низкорослых помидоров, который хорошо зарекомендовал себя в Сибири.
- Боец (Буян). Невысокие кусты усыпаны некрупными чуть вытянутыми красными помидорками уже в середине лета.
- Настенька. Суперурожайный розовый сорт помидоров.
- Суперклуша. Невысокие, до 50 см, компактные кусты жароустойчивы и неприхотливы к влажности почвы.
- Сибирская тройка. Неприхотливый томат с крупными плодами до 250 г.
- Ультраскороспелый. Если хотите есть вкусные томаты как можно раньше, то этот сорт для вас.
- Алсу. Крупные сердцевидные плоды достигают 800 г.
- Розовая Стелла. Маленькие кустики с отличными плодами.
Перед посадкой томатов рекомендуется ознакомиться с научной литературой, чтобы выбрать наиболее подходящие сорта для ваших условий.
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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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