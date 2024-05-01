Какие сорта помидоров наиболее устойчивы к северным широтам?

Сорта помидоров на Русском Севере: какие выбрать?

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Помидоры в северных широтах растут достаточно сложно, однако разведены некоторые сорта, устойчивые к условиям короткого лета.

Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Петруша огородник. Розово-красные удлинённые плоды с острым носиком. Батяня. Славится крупными сердцевидными малиновыми плодами с сахаристой мякотью без кислинки. Санька. Популярный сорт низкорослых помидоров, который хорошо зарекомендовал себя в Сибири. Боец (Буян). Невысокие кусты усыпаны некрупными чуть вытянутыми красными помидорками уже в середине лета. Настенька. Суперурожайный розовый сорт помидоров. Суперклуша. Невысокие, до 50 см, компактные кусты жароустойчивы и неприхотливы к влажности почвы. Сибирская тройка. Неприхотливый томат с крупными плодами до 250 г. Ультраскороспелый. Если хотите есть вкусные томаты как можно раньше, то этот сорт для вас. Алсу. Крупные сердцевидные плоды достигают 800 г. Розовая Стелла. Маленькие кустики с отличными плодами.

Перед посадкой томатов рекомендуется ознакомиться с научной литературой, чтобы выбрать наиболее подходящие сорта для ваших условий.