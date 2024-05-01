США ввели новые антироссийские санкции

США опубликовали новый список антироссийских санкций

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

США ввели новые санкции в отношении юридических лиц РФ и граждан трех стран. Официальной причины или повода для этого уже почти не требуется.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

Ограничительные меры затронули шестнадцать российских морских судов, авиакомпанию "Победа" и другие предприятия. Санкции введены в отношении войск радиационной химической и биологической защиты российского министерства обороны. В санкционном списке находятся граждане России, Азербайджана и Белоруссии.

В то же время министерство финансов США продлило разрешение на проведение операций с рядом российских банков до 1 ноября 2024 года.

Банками, получившими временную лицензию, являются "Открытие", "Совкомбанк", "Росбанк" и другие. Лицензия разрешает операции с российскими банками, связанные с производством, поставкой или обменом энергии в любой форме.