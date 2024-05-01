Филипп Киркоров в день своего рождения сделал серьёзное заявление: "Я молчал 40 дней"

Филипп Киркоров поделился откровениями в день своего рождения

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, которому исполнилось 57 лет, рассказал, почему день рождения для него скорбный день.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public domain

Киркоров признался, что 2024 год перевернул его жизнь.

"40 дней я молчал, 40 дней с момента бесчеловечной трагедии в Крокусе остановило для меня время", — написал певец в своём "Инстаграме*".

Он отметил, что 2024 год его "встряхнул".

Король российской эстрады отметил, что 30 лет назад в день его рождения ушла из жизни его мама.

"Не верьте людям, которые говорят, что с годами эта боль и скорбь проходит… Нифига эта боль не проходит, а только наоборот", — объяснил артист.

Певец подчеркнул, что родился заново.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как будет отмечать свой день рождения.

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